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Cплата єдиного внеску підприємцями на загальній системі оподаткування

nus.in.ua, 19 квітня 2018, 12:40
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Cплата єдиного внеску підприємцями на загальній системі оподаткування

        Відповідно до п. 2 частини першої ст. 7 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» для фізичних осіб - підприємців на загальній системі оподаткування базою нарахування єдиного внеску є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

       У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування ЄВ, встановленої Законом № 2464. При цьому сума ЄВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску).

      Єдиний внесок встановлюється у розмірі 22 відс. до визначеної бази нарахування ЄВ.       ФОП на загальній системі оподаткування зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується ЄВ.

       Пунктом 164.1 ст. 164 Податкового кодексу  встановлено, що базою оподаткування для доходів, отриманих від провадження господарської діяльності, є чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається відповідно до п. 177.2 ст. 177 розд. ІV ПКУ, згідно з яким чистим оподатковуваним доходом є різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю такого підприємця.

 

                                                                      Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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