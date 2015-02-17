Нові форми реєстраційних документів для отримання електронного цифрового підпису
Наказом Інформаційно-довідкового департаменту ДФС від 15.12.2016 №180 «Про внесення змін до наказу ІДД ДФС від 17.02.2015 №15» затверджено нову редакцію наступних реєстраційних форм:
Реєстраційна картка (для юридичної особи);
Реєстраційна картка (для фізичної особи/ фізичної особи – підприємця);
Додаток до розділу 2 Реєстраційної картки;
Нові форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису чинні з 22 грудня 2016 року.
Форми реєстраційних документів попереднього зразка будуть прийматися віддаленими пунктами реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС до 31 березня 2017 року включно.
Переглянути та завантажити актуальні форми реєстраційних документів для отримання послуг електронного цифрового підпису можна у розділі «Реєстрація користувачів».
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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