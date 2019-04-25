Фіскальна служба запрошує взяти участь в опитуванні щодо відкритих даних

nus.in.ua, 16 серпня 2019, 14:38

ДФС України запрошує аналітиків, представників бізнес-середовища, громадськість та ЗМІ взяти участь в опитуванні щодо нових наборів даних, які ДФС оприлюднює у формі відкритих даних відповідно до вимог ст.101 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», зі змінами.

Для участі в опитуванні необхідно перейти до розділу «Опитування», який знаходиться на головній сторінці вебпорталу ДФС.

Оновлено форму декларації акцизного податку

Буськe управлінняГУ ДФС у Львівській області інформує, що 09.08.2019 набрав чинності наказ Мінфіну України від 08.05.2019 № 189, яким затверджено зміни до форми декларації акцизного податку та Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку.

Зокрема, відповідно до вищевказаного наказу оновлено додаток 11 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу» та додаток 7 «Розрахунок суми акцизного податку з оптового постачання електричної енергії та з виробництва електричної енергії, проданої поза оптовим ринком електричної енергії».

Крім того, затверджено нові додатки:

- додаток 12 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації спирту етилового згідно із підпунктом 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 розділу VI Кодексу»;

- додаток 13 «Розрахунок суми акцизного податку з транспортних засобів, що оподатковуються згідно із підпунктами 215.3.5, 215.3.51, 215.3.52, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 розділу VI Кодексу»;

- додаток 11 «Розрахунок суми акцизного податку, що підлягає відніманню, з пального, під час виробництва якого як сировину використано інші оподатковувані підакцизні товари, згідно із пунктом 217.6 статті 217 розділу VI Кодексу»;

- додаток 12 «Довідка про цільове використання спирту етилового (біоетанолу) його виробником як сировини для виробництва продукції, визначеної у підпункті 229.1.16 пункту 229.1 статті 229 розділу VIКодексу»;

-додаток 13 «Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден, яка надається згідно із підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу».

Дізнайтесь більше про свого бізнес-партнера

Буськe управлінняГУ ДФС у Львівській області нагадує , що на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням http://sfs.gov.ua/businesspartner розміщено електронний сервіс «Дізнайтесь більше про свого бізнес-партнера».

Для перевірки надійності ділового партнера, зокрема щодо сумлінності у сплаті податків, достатньо ввести відому інформацію в одне з полів або в обидва поля і система здійснить пошук у базах даних, доступних для публічного використання і повідомить про результати пошуку.

Оновлення інформації щодо стану розрахунків платника податків з бюджетом (про наявність заборгованості) відбувається щоденно, крім вихідних та святкових днів, після проведення розрахунків зведених показників в центральній базі даних за результатами попереднього банківського дня.

Затверджено нову форму декларації про майновий стан і доходи

Буськeуправління ГУ ДФС у Львівській області інформує, що наказом Мінфіну України від 25.04.2019 №177 затверджено нову форму податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкціющодо її заповнення.

Окрім самої форми податкової декларації, маємо три додатки до неї:

- розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами (додаток Ф1);

- розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою (додаток Ф2);

- розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку (додаток Ф3).

Необхідність оновити податкову декларацію про майновий стан і доходи виникла з огляду на зміни в податковому законодавстві. Зокрема:

1. Розширили перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки. А саме доповнили пп. 166.3.9 Податкового кодексу України, що передбачає право на включення до податкової знижки суми коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.

2. Оскільки перелік витрат під час застосування права на податкову знижку збільшили, то виокремили порядок розрахунку суми податку, на яку зменшують податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), у зв’язку з використанням права на податкову знижку, в окремий додаток Ф3.

3. Суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до цивільно-правових договорів фізособами – платниками єдиного податку 4-ї групи, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, їх отримувач зобов’язаний включити до доходів у річній податковій декларації за звітний рік та самостійно сплатити з них податки та збори. Для реалізації зазначеної норми у формі податкової декларації передбачили окремий рядок 10.2 для відображення зазначених доходів.

4. Суми податку, нараховані податковим агентом із доходів за здавання фізособами в оренду (суборенду, емфітевзис) земельних ділянок, сплачує такий податковий агент до відповідного бюджету за місцезнаходженням таких об’єктів оренди (суборенди, емфітевзису). Для реалізації зазначеної норми у формі податкової декларації передбачили окремі рядки: «10.4.1» – для відображення зазначених доходів; «17» – для відображення податку (військового збору) з таких доходів.

Наказ Міністерства фінансів України від 25.04.2019 року № 177 набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Оновлено критерії ризиковості платника податку та критерії ризиковості здійснення операцій

Відповідно до вимог пункту 10 Порядку зупинення податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМ України від 21.02.2018 №117, ДФС України визначені критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку та погоджені Мінфіном України згідно з листом від 06.08.2019 № 26010-06-5/20111.

Критерії ризиковості платника податку та критерії ризиковості здійснення операцій зареєстровані в ДФС за № 1962/99-99-29-01-01 від 07.08.2019 та введені в дію 08.08.2019.

Показники, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, зареєстровані в ДФС за № 1963/99-99-29-01-01 від 07.08.2019 та введені в дію 08.08.2019.

Детально зі змінами можна ознайомитись на офіційному вебпорталі ДФС України www.sfs.gov.ua за посиланням: Критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій та показники, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.

Cектор організаційного забезпечення