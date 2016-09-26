У січні платники акцизного податку звітують за новою формою декларації

nus.in.ua, 11 січня 2017, 14:22

Буська ОДПІ нагадує, що 22.11.2016 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2016 №841, яким у новій редакції викладено форму декларації акцизного податку, порядок її заповнення та подання.

Звертаємо увагу платників на те, що декларацію доповнено двома новими додатками:

- Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального відповідно до підпункту 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 ПКУ (Додаток 1-1 до декларації акцизного податку);

- Заява про порушення особою, яка реалізує пальне, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування (Додаток 9 до декларації).

Платники акцизного податку, вперше подають декларацію акцизного податку за новою формою не пізніше 20 січня 2017 року за грудень 2016 року.

Також повідомляємо, що порядок декларування акцизного податку викладено в листі ДФС України від 30.11.2016 р. N 25825/6/99-95-42-01-15.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ