Оновлено декларацію про майновий стан і доходи
Буська ОДПІ повідомляє, що з 31.12.2016 набере чинності наказ Мінфіну України, яким викладено у новій редакції форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо їх заповнення, затверджені власним наказом від 02.10.2015 № 859.
Декларація складається із 7 розділів:
I. Загальні відомості;
II. Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу;
III. Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу;
IV. Загальна сума річного доходу;
V. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно зі статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України;
VI. Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору;
VII. Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах.
Окрім того, Декларація має лише 2 додатки:
- Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами (Додаток Ф1)
- Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою (Додаток Ф2).
Додатки є складовою частиною декларації, заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.
Показники у розділах II - VII декларації та додатках проставляються в гривнях з копійками.
Cектор організації роботи
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