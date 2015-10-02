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Оновлено декларацію про майновий стан і доходи

nus.in.ua, 14 листопада 2016, 11:40
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Оновлено декларацію про майновий стан і доходи

       Буська ОДПІ повідомляє, що з 31.12.2016 набере чинності наказ Мінфіну України, яким викладено у новій редакції форми податкової декларації про майновий стан і доходи та інструкції щодо їх заповнення, затверджені власним наказом від  02.10.2015  № 859.

       Декларація складається із 7 розділів:

I. Загальні відомості;

 II. Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу;

 III. Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу;

 IV. Загальна сума річного доходу;

 V. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку згідно зі статтею 166 розділу IV Податкового кодексу України;

 VI. Податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору;

 VII. Розрахунок податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах.

 

     Окрім того, Декларація має лише 2 додатки:

- Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами (Додаток Ф1)

 - Розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою (Додаток Ф2).

 

     Додатки є складовою частиною декларації, заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.

       Показники у розділах II - VII декларації та додатках проставляються в гривнях з копійками.

                Cектор організації роботи

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