Майже на 2,8 тисяч осіб збільшилася кількість суб’єктів господарювання на Львівщині

За інформацією Головного управління ДФС у Львівській області, станом на 01 квітня 2019 року на обліку у фіскальній службі області перебували 179414 платників податків. З них 71096 юридичних осіб та 108318 фізичних осіб-підприємців. Це на 2759, або майже на 1,5 відсотка більше, ніж на початку 2019 року.
Всього
протягом 2019 року взято на облік 5491 платника податків, з них – 1078
юридичних осіб та 4413 фізичних осіб-підприємців. Припинили діяльність 3370
платників податків, з них 108 та 3262 юридичних та фізичних осіб відповідно.
Проти 1 січня 2019 року кількість юридичних осіб збільшилася на 970, а
кількість фізичних осіб-підприємців – на 1151 особу.
У Державному реєстрі фізичних осіб - платників
податків на Львівщині зареєстровано 2633476 фізичних осіб. Протягом 2019 року
їх кількість зросла на 9341 громадянина, у тому числі на 366 іноземних
громадян. В окремому реєстрі перебуває на обліку 2284
мешканці Львівської області. Це особи, які через свої релігійні чи інші
переконання відмовилися від присвоєння їм номера облікової картки платника
податків та обліковуються у згаданому реєстрі за прізвищем, ім’ям, по батькові
та серією і номером паспорта.
Платниками єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у Львівській області
зареєстровано 175389 суб’єктів господарювання.
Cектор організаційного забезпечення
Буського управління ГУ ДФС у
Львівській області