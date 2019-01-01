Майже на 2,8 тисяч осіб збільшилася кількість суб’єктів господарювання на Львівщині

     За інформацією Головного управління ДФС у Львівській області,  станом на 01 квітня 2019 року на обліку у фіскальній службі області перебували 179414 платників податків. З них 71096 юридичних осіб та 108318 фізичних осіб-підприємців. Це на 2759, або майже на 1,5 відсотка більше, ніж на початку 2019 року.
     Всього протягом 2019 року взято на облік 5491 платника податків, з них – 1078 юридичних осіб та 4413 фізичних осіб-підприємців. Припинили діяльність 3370 платників податків, з них 108 та 3262 юридичних та фізичних осіб відповідно. Проти 1 січня 2019 року кількість юридичних осіб збільшилася на 970, а кількість фізичних осіб-підприємців – на 1151 особу.
    У Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків на Львівщині зареєстровано 2633476 фізичних осіб. Протягом 2019 року їх кількість зросла на 9341 громадянина, у тому числі на 366 іноземних громадян. В окремому реєстрі перебуває на обліку 2284 мешканці Львівської області. Це особи, які через свої релігійні чи інші переконання відмовилися від присвоєння їм номера облікової картки платника податків та обліковуються у згаданому реєстрі за прізвищем, ім’ям, по батькові та серією і номером паспорта.
      Платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у Львівській області зареєстровано 175389 суб’єктів господарювання.
 
                                                                                  Cектор організаційного забезпечення
                                                                             Буського управління ГУ ДФС у Львівській області
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