На підтримку української армії від платників Буського управління надійшло понад 7 млн гривень

nus.in.ua, 13 березня 2019, 11:25

Впродовж двох місяців поточного року платники податків Буського управління ГУ ДФС у Львівській області перерахували до державного бюджету 7,6 млн. грн. військового збору, з них на Золочівщині – 2,3 млн. грн., Бродівщині – 2,2 млн. грн., Перемишлянщині – 2,0 млн. грн. та Бущині – 1,1 млн. грн. Надходження на зміцнення обороноздатності країни зросли на 2,1 млн. грн. порівнюючи з відповідним періодом 2018 року.

Нагадуємо, що платниками військового збору є фізичні особи - резиденти, які отримують доходи як в Україні, так і за її межами, фізичні особи-нерезиденти, які отримують доходи в Україні, а також\ податкові агенти. Військовий збір справляється із доходів, які відповідно до податкового законодавства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Зокрема, до таких доходів належать заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, винагороди, орендна плата, виплата дивідендів, купівля-продаж рухомого і нерухомого майна та інші доходи.





Cектор організаційного забезпечення

