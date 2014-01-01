Надаєте технікою послуги з обробки землі? Як бути з оподаткуванням?

nus.in.ua, 17 липня 2019, 15:07

Буськe управління ГУ ДФС у Львівській області, у рамках операції «Урожай», звертає увагу громадян, які мають у власному користуванні техніку, та надають послуги іншим особам у вигляді обробки землі за певну плату.



Якщо громадянин, який надає послуги з обробки землі, не є фізичною особою – підприємцем, він зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та сплатити податок з таких доходів.



Нагадаємо, доходи від обробки землі оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором – 1,5 відсотка.



Якщо такі послуги надаються у поточному році, то отриманий дохід підлягає декларуванню у наступному 2020 році.



Також звертаємо увагу, що в рамках проведення операції «Урожай» органами фіскальної служби проводяться комплексні контрольні заходи з метою перевірки виплати реальної заробітної плати працівникам, зайнятим у сільському господарстві, на всіх етапах виробництва, зокрема на етапі посівної кампанії, обробки та збирання урожаю, реалізації сільськогосподарської продукції тощо.





Cектор організаційного забезпечення