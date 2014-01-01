18 липня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Надаєте технікою послуги з обробки землі? Як бути з оподаткуванням?

nus.in.ua, 17 липня 2019, 15:07
0
1
Роздрукувати
Надаєте технікою послуги з обробки землі? Як бути з оподаткуванням?

Буськe  управління  ГУ ДФС у Львівській області, у рамках операції «Урожай», звертає увагу громадян, які мають у власному користуванні техніку, та надають послуги іншим особам у вигляді обробки землі за певну плату.
 
 Якщо громадянин, який надає послуги з обробки землі, не є фізичною особою – підприємцем, він зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та сплатити податок з таких доходів.
 
 Нагадаємо, доходи від обробки землі оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором – 1,5 відсотка.
 
 Якщо такі послуги надаються у поточному році, то отриманий дохід підлягає декларуванню у наступному 2020 році.
 
 Також звертаємо увагу, що в рамках проведення операції «Урожай» органами фіскальної служби проводяться комплексні контрольні заходи з метою перевірки виплати реальної заробітної плати працівникам, зайнятим у сільському господарстві, на всіх етапах виробництва, зокрема на етапі посівної кампанії, обробки та збирання урожаю, реалізації сільськогосподарської продукції тощо.
 
 
                                                                                 Cектор організаційного забезпечення

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

В ході операції «Урожай-2019» фіскали виявлятимуть факти нелегального п ...

В ході операції «Урожай-2019» фіскали виявлятимуть факти нелегального п ...35

Надаєте репетиторські послуги – задекларуйте отримані доходи до 1 травня 20 ...

Надаєте репетиторські послуги – задекларуйте отримані доходи до 1 травня 20 ...62

Особам, які надають репетиторські послуги, слід задекларувати доходи не піз ...

Особам, які надають репетиторські послуги, слід задекларувати доходи не піз ...215

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.