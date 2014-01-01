Надаєте технікою послуги з обробки землі? Як бути з оподаткуванням?
Буськe
управління ГУ ДФС у Львівській
області, у рамках
операції «Урожай», звертає увагу громадян, які мають у власному користуванні
техніку, та надають послуги іншим особам у вигляді обробки землі за певну
плату.
Якщо громадянин, який надає послуги з обробки землі, не є фізичною особою – підприємцем, він зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та сплатити податок з таких доходів.
Нагадаємо, доходи від обробки землі оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором – 1,5 відсотка.
Якщо такі послуги надаються у поточному році, то отриманий дохід підлягає декларуванню у наступному 2020 році.
Також звертаємо увагу, що в рамках проведення операції «Урожай» органами фіскальної служби проводяться комплексні контрольні заходи з метою перевірки виплати реальної заробітної плати працівникам, зайнятим у сільському господарстві, на всіх етапах виробництва, зокрема на етапі посівної кампанії, обробки та збирання урожаю, реалізації сільськогосподарської продукції тощо.
Cектор організаційного забезпечення
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