В ході операції «Урожай-2019» фіскали виявлятимуть факти нелегального працевлаштування в аграрній сфері

nus.in.ua, 14 червня 2019, 00:18

Буське управління ГУ ДФС у Львівській області інформує, що з травня 2019 року на Львівщині розпочато операцію «Урожай – 2019». Метою цієї операції є перевірка повноти нарахування та сплати податків юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, громадянами, які є власниками земельних ділянок та власними силами обробляють такі земельні ділянки для отримання доходу, упередження схем ухилення від оподаткування, виявлення та реєстрація необлікованих найманих працівників та легалізація їх заробітної плати.

Важливим завданням «Урожаю» є залучення до оподаткування громадян, які вирощують сільськогосподарські культури на земельних ділянках площею понад 2 га. Адже, згідно абзацу третього підпункту 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 гектари, то дохід від продажу сільськогосподарської продукції підлягає оподаткуванню на загальних підставах. При цьому такий платник податків зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного року, а також сплатити ПДФО та військовий збір з таких доходів (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 ПКУ).

Крім того, Податковим кодексом визначено, що при отриманні доходів від здавання в оренду (суборенду, емфітевзис) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю іншій фізичній особі – орендарю, яка не є податковим агентом (самозайнятою особою), орендодавець (громадянин) повинен визначити свої податкові зобов’язання за результатами такого року в річній податковій декларації про майновий стан і доходи та сплатити ПДФО, військовий збір з таких доходів.

Для проведення перевірок створені спеціальні робочі групи, до складу яких увійшли представники фіскальної служби та інших контролюючих органів області, які, в першу чергу, проводитимуть заслуховування керівників суб’єктів господарювання, встановлюватимуть реальну кількість працівників, задіяних у сільськогосподарських роботах, фактичне використання сільськогосподарських угідь, а також здійснюватимуть перевірки щодо дотримання законодавства при виплаті заробітної плати.



Cектор організаційного забезпечення