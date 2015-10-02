Надаєте репетиторські послуги – задекларуйте отримані доходи до 1 травня 2019 року

nus.in.ua, 25 лютого 2019, 12:16

Буськe управління ГУ ДФС у Львівській області нагадує, що відповідно до положень Податкового кодексу України дохід з джерелом їх походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх на території України. Якщо викладач-репетитор не є фізичною особою – підприємцем, але постійно надає репетиторські послуги фізичним особам, то він зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2018 рік викладачам-репетиторам слід подати до 01 травня 2019 року за місцем податкової адреси (реєстрації) за формою Податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556.

Суму податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, зазначену в річній податковій декларації такі особи самостійно сплачують до 1 серпня 2019 року.



Cектор організаційного забезпечення