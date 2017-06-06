З 1 серпня застосовуються нові форми акцизної накладної
Буська ОДПІ повідомляє, що 06.06.2017 набрав чинності наказ Мінфіну України № 452 «Про затвердження Змін до форми акцизної накладної, форми розрахунку коригування акцизної накладної, форми заявки на поповнення (коригування) залишку пального, Порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального».
Зазначений наказ розроблено з метою реалізації змін, внесених до статей 231 та 232 Податкового кодексу Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-ХIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», а також виправлення деяких розбіжностей в роботі СЕАРП, які було виявлено протягом минулого року.
Нові форми акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної та заявки на поповнення (коригування) залишку пального будуть застосовуватися з 01.08.2017 року.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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