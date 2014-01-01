Розроблено форми заяв для отримання ліцензій на виробництво, зберігання, оптову та роздрібну продаж пальним

nus.in.ua, 14 червня 2019, 00:21

Державною фіскальною службою України для зручності суб’єктів господарювання, які з 1 липня поточного року мають отримати ліцензії на виробництво, зберігання, оптовий та роздрібний продаж пального, розроблено форми заяв (http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/aktsizniy-podatok/litsenzuvannya/73445.html):

- на одержання ліцензії (дубліката ліцензії) на виробництво пального;

- на одержання ліцензії (дубліката ліцензії) на право зберігання пального;

- на одержання ліцензії (дубліката ліцензії) на право оптової торгівлі пальним, за відсутності місць оптової торгівлі;

- на одержання ліцензії (дубліката ліцензії) на право оптової торгівлі пальним, за наявності місць оптової торгівлі;

- на одержання ліцензії (дубліката ліцензії) на право роздрібної торгівлі пальним.

Звертаємо увагу, що дані форми заяв мають виключно рекомендований характер, оскільки законодавством не передбачено затвердження форм заяв для отримання ліцензій на право оптової або роздрібної торгівлі пальним, або на право зберігання пального. Такі заяви надаються органу ліцензування у довільній формі.

Cектор організаційного забезпечення

Буського управління ГУ ДФС у Львіській області