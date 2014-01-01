Фахівцями Буського управління проведено практикуми з питань декларування

nus.in.ua, 13 лютого 2019, 11:40

Впродовж тижня в Перемишлянській та Золочівській інспекціях Буського управління ГУ ДФС у Львівській області проведено практикуми для фізичних осіб - підприємців з питань заповнення податкової звітності та особливостей декларування доходів громадян.

Суб`єктам господарювання надано практичні поради щодо порядку заповнення податкових декларацій, зокрема, графb 3 Додатка 5 Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2018 рік, а саме:



- підприємцями на загальній системі оподаткування та особами, які провадять незалежну професійну діяльність, зазначається чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається середньомісячний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом ділення річного чистого доходу (прибутку) на кількість місяців, протягом яких такий платник перебував на обліку як платник єдиного внеску;



- підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування – самостійно визначена сума доходу. В рядках у розрізі кожного календарного місяця зазначається сума доходу, яка не може бути меншою за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць.



Також роз’яснено особливості цьогорічної кампанії декларування доходів громадян. Платникам запропоновано скористатись новим електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення декларації про майновий стан і доходи на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна. Наголошено на сплаті ПДФО та військового збору за новими кодами бюджетної класифікації, зокрема:



Платник податку - фізична особа, яка зобов’язана подати декларацію, визначити та сплатити свої податкові зобов’язання, сплачує:



- податок за кодом бюджетної класифікації «11010500» – «податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування»;



- військовий збір за кодом бюджетної класифікації «11011001» – «військовий збір, що сплачується за результатами декларування».



Наприкінці заходів присутні отримали відповіді на свої запитання та листівки, з нагадуванням про кампанію декларування.



Cектор організаційного забезпечення