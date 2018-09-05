Новації законодавства вивчали у Буському управлінні

nus.in.ua, 30 січня 2019, 17:10

Про законодавчі новації 2019 року щодо оподаткування суб’єктів господарювання - юридичних осіб, особливості адміністрування податку на прибуток, заповнення податкової звітності, у т.ч. неприбутковими установами, платники податків дізналися під час зустрічі, яка відбулась у Буському управлінні ГУ ДФС у Львівській області.

На початку заходу заступник начальника відділу податків і зборів з юридичних осіб Лариса Якимів проінформувала про зміни до Податкового кодексу, які внесені Законом України від 23 листопада 2018 року № 2628-VIII. Зокрема, змінено терміни подання платником заперечення до акту перевірки з п’яти до десяти робочих днів, строк адміністративного оскарження податкових повідомлень - рішень (далі – ППР) складає 10 робочих днів, термін протягом якого ППР приймається керівником податкового органу збільшено з десяти до п’ятнадцяти робочих днів. Надала актуальну інформацію щодо об'єктів оподаткування з податку на прибуток, порядку його обчислення та сплати, особливостей заповнення звітності та типових помилок, яких припускаються платники у звітності з податку на прибуток та неприбуткових установ та організацій. Зазначила зміни до форми декларації з податку на прибуток підприємств, внесені наказом Мінфіну України від 19.10.2018 № 842 та наголосила на поданні фінансової звітності за 2018 рік.

Крім цього, фахівці Буського управління не оминули увагою питання легалізації заробітної плати та нагадали платникам податків про фінансову, адміністративну відповідальність за приховування найманої праці та нагадали про контрольно-перевірочні заходи, які проводяться відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 649 щодо детінізації відносин у сфері зайнятості населення.

Наприкінці зустрічі присутнім надано практичні поради щодо застосування норм чинного податкового законодавства.





Cектор організаційного забезпечення