Оновлено довідники податкових пільг станом на 31.12.2017
ДФС України оприлюднила Довідник № 85/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідник № 85/2 інших податкових пільг.
Дані відповідних довідників використовуються платниками податків під час заповнення звіту про суми податкових пільг за формою, затвердженою постановою КМ України від 27.12.2010 № 1233.
Нагадуємо, звіт подаєтьсясуб'єктом господарювання за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податковогоперіоду. У разіколи суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.