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Оновлено довідники податкових пільг станом на 31.12.2017

nus.in.ua, 23 січня 2018, 17:59
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Оновлено довідники податкових пільг станом на 31.12.2017

ДФС України оприлюднила Довідник № 85/1 податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, та Довідник № 85/2 інших податкових пільг.

Дані відповідних довідників використовуються платниками податків під час заповнення звіту про суми податкових пільг за формою, затвердженою постановою КМ України від 27.12.2010 № 1233.

Нагадуємо, звіт подаєтьсясуб'єктом господарювання за три, шість, дев'ять і дванадцять календарних місяців за місцем його реєстрації протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податковогоперіоду. У разіколи суб'єкт господарювання пільгами не користується, звіт не подається.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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