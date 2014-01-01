У 2018 розмір ЄСВ для «спрощенців» першої групи зросте удвічі

nus.in.ua, 12 грудня 2017, 19:15

Законом України від 03.10.2017 №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»внесено зміни і до Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», зокрема:

- платники єдиного податку першої групивтрачають право на сплату ЄСВ у сумі не менш ніж 0,5 мінімального страхового внеску. Тобто, такі суб’єкти господарювання повинні сплачувати єдиний внесок не менше мінімального розміру, який складе у 2018 році 819,06 грн. (3723 х 22%)

Для представників бізнесу, що обрали спрощену систему оподаткування ставка та терміни перерахування ЄСВ залишилися незмінні – щоквартально у розмірі 22 відсотки від суми нарахованого доходу, але не нижче як від мінімальної заробітної плати.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ