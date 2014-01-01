Про функціонування електронних сервісів
Про переваги електронних сервісів Державної
фіскальної служби,
зокрема, Електронного кабінету проінформував платників начальник
Золочівської ДПІ Роман Денис.
Посадовець наголосив, що Електронний кабінет реалізований у вигляді захищеного Інтернет-порталу для платників податків, робота в якому здійснюється у режимі реального часу та не вимагає використання жодного додаткового програмного забезпечення. Сервіс складається з двох функціональних частин – відкритої (загальнодоступної, без ідентифікації особи ) та закритої (особистий кабінет).
Через відкриту частину Електронного кабінету платник податків має можливість скористатися інформацією із загальнодоступних реєстрів; отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, обов’язкових платежів та подання звітності; отримати контакти та адреси центрів обслуговування платників; ознайомитись з новинами ДФС України; скористатися іншою корисною інформацією.
У приватній частині, після ідентифікації особи за допомогою електронного цифрового підпису, платнику надається можливість скористатися індивідуальним податковим календарем; переглянути та перевірити свої облікові дані; створити запит для отримання інформації; переглянути стан розрахунків з бюджетом; скористатися сервісами системи «Електронного адміністрування ПДВ», подавати заяви та отримувати в електронному вигляді довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами фіскальної служби, тощо.
Також Р. Денис нагадав про функціонування таких сервісів, як «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс», «Пульс» та запросив платників взяти участь у тестуванні електронного сервісу E-Receipt.
Cектор організаційного забезпечення
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