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Про функціонування електронних сервісів

nus.in.ua, 21 грудня 2018, 15:06
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Про функціонування електронних сервісів

      Про переваги електронних сервісів Державної фіскальної служби, зокрема, Електронного кабінету проінформував платників начальник Золочівської ДПІ Роман Денис.
      Посадовець наголосив, що  Електронний кабінет реалізований у вигляді захищеного Інтернет-порталу для платників податків, робота в якому здійснюється у режимі реального часу та не вимагає використання жодного додаткового програмного забезпечення. Сервіс складається з двох функціональних частин – відкритої (загальнодоступної, без ідентифікації особи ) та закритої (особистий кабінет).
      Через  відкриту частину  Електронного кабінету платник податків має можливість скористатися інформацією із загальнодоступних реєстрів; отримати інформацію про граничні терміни сплати податків, обов’язкових платежів та подання звітності; отримати контакти та адреси центрів обслуговування платників; ознайомитись з новинами ДФС України;  скористатися іншою корисною інформацією.
     У приватній частині,  після ідентифікації особи за допомогою електронного цифрового підпису, платнику надається можливість скористатися індивідуальним податковим календарем; переглянути та перевірити свої облікові дані; створити запит для отримання інформації; переглянути стан розрахунків з бюджетом; скористатися сервісами системи «Електронного адміністрування ПДВ»,  подавати заяви та отримувати в електронному вигляді довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами фіскальної служби, тощо.
    Також  Р. Денис нагадав  про функціонування  таких сервісів, як «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс», «Пульс» та запросив платників взяти участь у тестуванні  електронного сервісу E-Receipt.
 
 
                                                                       Cектор організаційного забезпечення

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