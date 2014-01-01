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Декларування доходів громадян за допомогою Електронного кабінету

nus.in.ua, 13 грудня 2016, 17:54
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Декларування доходів громадян за допомогою Електронного кабінету

Буська ОДПІповідомляє, що нові можливості оновленого Електронного кабінету платника дозволяють користувачам - громадянам подати в електронному вигляді декларацію про майновий стан і доходи.

Електронний кабінет надає послуги не лише платникам податків і зборів, але й фізичним особам - громадянам. Завдяки новим функціям декларанти можуть прозвітувати про свої отримані доходи під час деклараційної кампанії. Більше того, у своєму особистому кабінеті вони можуть отримати інформацію про суми нарахованих доходів та утриманих податків, необхідних для заповнення декларації.

Електронний кабінет має дві частини – відкриту та приватну. У відкритій платники ознайомлюються із загальнодоступною інформацією щодо оподаткування, а у приватній, після проходження ідентифікації, користуються особистим кабінетом, в якому отримують усю необхідну інформацію про себе як платника податків.

Також, платники – користувачі Електронного кабінету мають можливість в он-лайн режимі отримати інформацію з 10 реєстрів, зокрема, Реєстру платників податку на додану вартість, Реєстру платників єдиного податку, Реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами тощо.

Нагадаємо, скористатися Електронним кабінетом платника податків можна на веб-порталі ДФС в меню електронних сервісів.

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                                                                           Cектор організації роботи БуськоїОДПІ

 

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