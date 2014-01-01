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Змінили місце проживання – повідомте про це фіскальну службу

nus.in.ua, 7 грудня 2018, 16:30
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Змінили місце проживання – повідомте про це фіскальну службу

      Буськe управління ГУ ДФС у Львівській області  інформує, що відповідно до вимог ст. 70 Податкового кодексу України громадяни у разі зміни прізвища або місця проживання зобов’язані протягом місяця з дня виникнення таких змін подати до державної податкової інспекції заяву (форма 5-ДР) для внесення відповідних актуальних даних в Державний реєстр фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО).
     Завдяки своєчасно внесеній достовірній інформації про фактичні реєстраційні дані фізичних осіб контролюючі органи мають можливість своєчасно інформувати громадян про податкові зобов’язання.
      Зокрема, податкові повідомлення – рішення про нараховану суму земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортного податку обов’язково надійдуть у визначений законом термін до адресата.
      Нагадуємо, що відповідно до вимог Податкового кодексу України документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані платнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику. Але у разі, якщо пошта не може вручити платнику повідомлення-рішення через відсутність за місцезнаходженням або відмову його прийняти, повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків у день, вказаний поштовою службою у відповідному повідомленні із зазначенням причин невручення.
      Тому, щоб не потрапити у перелік податкових боржників, кожному громадянину, котрий змінює свої реєстраційні дані, зокрема прізвище, ім’я, по батькові або місце проживання (реєстрації), варто невідкладно подати заяву за формою 5-ДР  за місцем нової реєстрації (проживання).
 
                                                                       Cектор організаційного забезпечення
                                                     
 
  Начальник Буського управління          
ГУ ДФС у Львівській області                                                                        А. СИСЮК
 

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