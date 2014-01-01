Змінили місце проживання – повідомте про це фіскальну службу
Буськe управління ГУ ДФС у Львівській області
інформує, що відповідно до вимог ст. 70 Податкового кодексу України
громадяни у разі зміни прізвища або місця проживання зобов’язані протягом
місяця з дня виникнення таких змін подати до державної податкової інспекції
заяву (форма 5-ДР) для внесення відповідних актуальних даних в Державний реєстр
фізичних осіб - платників податків (далі - ДРФО).
Завдяки своєчасно внесеній достовірній інформації про фактичні реєстраційні дані фізичних осіб контролюючі органи мають можливість своєчасно інформувати громадян про податкові зобов’язання.
Зокрема, податкові повідомлення – рішення про нараховану суму земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та транспортного податку обов’язково надійдуть у визначений законом термін до адресата.
Нагадуємо, що відповідно до вимог Податкового кодексу України документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані платнику рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику. Але у разі, якщо пошта не може вручити платнику повідомлення-рішення через відсутність за місцезнаходженням або відмову його прийняти, повідомлення-рішення вважається врученим платнику податків у день, вказаний поштовою службою у відповідному повідомленні із зазначенням причин невручення.
Тому, щоб не потрапити у перелік податкових боржників, кожному громадянину, котрий змінює свої реєстраційні дані, зокрема прізвище, ім’я, по батькові або місце проживання (реєстрації), варто невідкладно подати заяву за формою 5-ДР за місцем нової реєстрації (проживання).
Cектор організаційного забезпечення
Начальник Буського управління
ГУ ДФС у Львівській області А. СИСЮК
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