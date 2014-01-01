Буське управління ГУ ДФС у Львівській області інформує

nus.in.ua, 21 листопада 2018, 11:19

З метою проведення заходів в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право» та забезпечення інформування платників з питань оподаткування, Буське управління ГУ ДФС у Львівській області роз’яснює наступне.

Як оподатковується спадщина, отримана громадянином іноземної держави?

При отриманні будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента, незалежно від їх ступеня споріднення зі спадкодавцем, такий дохід оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором -1,5%.

Оскільки згідно з п. 174.3 ст. 174 ПКУ особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину, то нотаріус видає спадкоємцю-нерезиденту свідоцтво про право на спадщину лише за наявності документа про сплату таким спадкоємцем податку з вартості об’єкта спадщини.

Чи має право платник податку на податкову знижку за витратами, понесеними на користь закладів освіті у разі здобуття другої вищої освіти?

Відповідно до пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу платник податку має право включити до податкової знижки суму коштів, сплачених платником на користь вітчизняних вищих та професійно - технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Здобуття другої вищої освіти є складовою вищої освіти. Тому для компенсації її вартості платник податку має право включити такі витрати до податкової знижки.