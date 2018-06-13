2 серпня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Система e-Receipt – новації в реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій

nus.in.ua, 26 липня 2018, 10:36
0
1
Роздрукувати
Система e-Receipt – новації в реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій

Буська ОДПІ інформує, що ДФС України розпочата реалізація пілотного проекту щодо застосування новітніх моделей для реєстрації розрахункових операцій ( РРО).  З 19.06.2018 набула чинності постанова КМ України від 13.06.2018 № 472, якою затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для РРО.
    Нова інформаційна система реєстрації та обліку РРО – e-Receipt передбачає оnline реєстрацію пристроїв (персональні комп’ютери, планшети, смартфони) без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребуватиме абонентської плати за користування нею.
    Е-Receipt може бути встановлена та підтримуватиметься будь-яким пристроєм. Ця система передбачає програмне забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС України, а також буде інтегрована з «Електронним кабінетом». З перевагами застосування системи e-Receipt можна ознайомитись  за посиланням   http: //sfs.gov.ua/data/files/226133.pdf.
 
                                                                   Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Про новації в застосуванні РРО - йшлося на «гарячій лінії»

Про новації в застосуванні РРО - йшлося на «гарячій лінії»2

Оновлено Державний реєстр РРО

Оновлено Державний реєстр РРО77

Затверджено нові Порядки щодо реєстрації РРО та КОРО

Затверджено нові Порядки щодо реєстрації РРО та КОРО111

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.