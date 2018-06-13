Система e-Receipt – новації в реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій
Буська ОДПІ інформує, що ДФС України
розпочата реалізація пілотного проекту щодо застосування новітніх моделей для
реєстрації розрахункових операцій ( РРО).
З 19.06.2018 набула чинності постанова
КМ України від 13.06.2018 № 472, якою затверджено Порядок реалізації
експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей
програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для РРО.
Нова інформаційна система реєстрації та обліку РРО – e-Receipt передбачає оnline реєстрацію пристроїв (персональні комп’ютери, планшети, смартфони) без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребуватиме абонентської плати за користування нею.
Е-Receipt може бути встановлена та підтримуватиметься будь-яким пристроєм. Ця система передбачає програмне забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС України, а також буде інтегрована з «Електронним кабінетом». З перевагами застосування системи e-Receipt можна ознайомитись за посиланням http: //sfs.gov.ua/data/files/226133.pdf.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.