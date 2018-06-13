Система e-Receipt – новації в реєстрації та обліку реєстраторів розрахункових операцій

nus.in.ua, 26 липня 2018, 10:36

Буська ОДПІ інформує, що ДФС України розпочата реалізація пілотного проекту щодо застосування новітніх моделей для реєстрації розрахункових операцій ( РРО). З 19.06.2018 набула чинності постанова КМ України від 13.06.2018 № 472, якою затверджено Порядок реалізації експериментального проекту щодо реєстрації та експлуатації новітніх моделей програмних та/або програмно-технічних комплексів, призначених для РРО.

Нова інформаційна система реєстрації та обліку РРО – e-Receipt передбачає оnline реєстрацію пристроїв (персональні комп’ютери, планшети, смартфони) без подання до контролюючих органів будь-яких паперових документів та не потребуватиме абонентської плати за користування нею.

Е-Receipt може бути встановлена та підтримуватиметься будь-яким пристроєм. Ця система передбачає програмне забезпечення для платника (продавця), покупця та ДФС України, а також буде інтегрована з «Електронним кабінетом». З перевагами застосування системи e-Receipt можна ознайомитись за посиланням http: //sfs.gov.ua/data/files/226133.pdf.



Cектор організації роботи Буської ОДПІ