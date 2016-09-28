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Оновлено Державний реєстр РРО

nus.in.ua, 4 жовтня 2016, 13:15
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Оновлено Державний реєстр РРО

Буська ОДПІ повідомляє, що наказом ДФС України від 28.09.2016 № 813 затверджено Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій в новій редакції .

Нагадуємо, Державний реєстр РРО - перелік моделей реєстраторів розрахункових операцій, їх модифікацій вітчизняного та іноземного виробництва, які відповідають вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, пройшли державну сертифікацію і дозволені для застосування під час здійснення розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг.

Державний реєстр складається з двох частин. Перша частина містить перелік моделей, дозволених до первинної реєстрації в органах державної фіскальної служби, а друга - перелік моделей, строк первинної реєстрації (дії сертифікатів відповідності) яких закінчився. З оновленим Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій можна ознайомитись на офіційному порталі ДФС України за посиланням: http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/nakazi/69821.html

 

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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