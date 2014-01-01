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Розгляд звернень громадян та запитів на публічну інформацію Буською ОДПІ

nus.in.ua, 26 квітня 2018, 17:47
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Розгляд звернень громадян та запитів на публічну інформацію Буською ОДПІ

Впродовж І кварталу 2018 року на розгляд до Буської ОДПІ надійшло 2 запити на публічну інформацію від суб’єктів господарювання – юридичних осіб щодо надання інформації про ставки земельного податку.За результатами розгляду задоволено 1 запит, 1 запит надіслано належним розпорядникам інформації.

Також з початку року до інспекції надійшло 2письмові звернення від громадян щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків, реєстрації та обліку платників.

За результатами розгляду – надано відповідні роз’яснення у встановлені законодавством терміни.

Нагадуємо, що запит на отримання публічної інформації має відповідати вимогам статтей 1 та 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

Згідно із частиною другою статті 2 Закону України „Про доступ до публічної інформації» цей Закон не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом, а саме Законом України «Про звернення громадян». Листи, які за змістом є зверненнями громадян (пропозиції, заяви, скарги тощо) мають бути оформлені з дотриманням вимог Законом України «Про звернення громадян».

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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