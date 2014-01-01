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Реалізація права на отримання публічної інформації

nus.in.ua, 2 лютого 2018, 15:03
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Реалізація права на отримання публічної інформації

Впродовж 2017 року на розгляд до Буської ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області надійшло 32 запити на публічну інформацію, з них 10 від юридичних осіб та 22 – безпосередньо від громадян. Запитувачі інформації зверталися з проханням надати інформацію щодо ставок земельного податку, видачі довідки про підтвердження статусу податкового резидента, відомостей про третіх осіб та іншу податкову інформацію.

За результатами розгляду задоволено 30 запитів на інформацію, на 2 надано відмову.

Нагадуємо, що запит на отримання публічної інформації має відповідати вимогам статтей 1 та 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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