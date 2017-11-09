Строк реєстрації ПН/РК в ЄРПН – 1095 днів

nus.in.ua, 18 квітня 2018, 12:26

Законом України від 09.11.2017 №2198 знято обмеження (365 календарних днів) для можливості реєстрації в ЄРПН податкових накладних, складених починаючи з 01 липня 2015 року.

Так, платник ПДВ має право зареєструвати в ЄРПН ПН/РК, складені починаючи з 1 липня 2015 року, в яких загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до п. 200 1.3 ст. 200 1 Кодексу (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Одночасно Законом №2198 надано можливість платникам податку включати до податкового кредиту суми податку, які зазначені у ПН, зареєстрованих в ЄРПН, протягом 1095 календарних днів з дати їх складення.

Згідно з п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу якщо платник ПДВ не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати їх складення.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано ПН/РК в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати їх складення, у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод.

Таким чином, платник ПДВ має право зареєструвати в ЄРПН ПН/РК, складені починаючи з 1 липня 2015 року, протягом 1095 календарних днів з дати їх складення.

Зазначена норма роз’яснена листом Міністерства фінансів України від 31.01.2018 №11310-09-10/2681.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ