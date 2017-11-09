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Податкову накладну можна зареєструвати впродовж 1095 днів

nus.in.ua, 11 грудня 2017, 14:45
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Податкову накладну можна зареєструвати впродовж 1095 днів

З 3 грудня 2017 набрав чинності Закон України від 09.11.2017 № 2198-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стабілізації розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України».

Законом, зокрема, внесено зміни до Податкового кодексу, якими знято обмеження 365 календарних днів для можливості реєстрації в ЄРПН податкових накладних/розрахунків коригування, складених починаючи з 01.07.2015 р., та продовжено строк з 365 до 1095 календарних днів протягом яких платник ПДВ має право віднести суми ПДВ до податкового кредиту за зареєстрованою ПН/РК у ЄРПН (п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу).

Порушення платниками ПДВ граничного строку, передбаченого ст. 201 Податкового кодексу, для реєстрації ПН/РК в ЄРПН (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або які оподатковуються за нульовою ставкою) на 366 і більше календарних днів тягне за собою накладення на платника ПДВ, на якого відповідно до вимог ст. 192 та 201 цього Кодексу покладено обов'язок щодо такої реєстрації, штрафу в розмірі 50 % суми ПДВ, зазначеної в таких податкових накладних / розрахунках коригування.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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