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Про декларування доходів – у податковій

nus.in.ua, 25 січня 2018, 18:02
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Про декларування доходів – у податковій

Нещодавно працівники Золочівського відділення Буської ОДПІ провели семінар-практикум щодо порядку декларування доходів та подання декларації про майновий стан і доходи підприємцями, які працюють на загальній системі оподаткування.

Фахівці ознайомили присутніх з основними змінами у податковому законодавстві щодо ставок оподаткування, підвищення рівня мінімальної заробітної плати, сплати єдиного внеску. Роз’яснено особливості заповнення декларації за новою формою. Наголошено на термінах подання звітності та сплати податків. Звернуто увагу, у разі якщо фізична особа - підприємець (крім «спрощенців») отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, такі доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи зазначаються в річній податковій декларації, що подається.

Крім цього, присутніх проінформували про деклараційну кампанію – 2018, які категорії фізичних осіб зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи та визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору, право на отримання податкової знижки. Зазначили, що консультаційну допомогу в заповненні звітності можна отримати в Центах обслуговування платників ОДПІ, а також скориставшись електронними сервісами ДФС.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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