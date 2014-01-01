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Розпочато деклараційну кампанію – 2018

nus.in.ua, 23 січня 2018, 17:55
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Розпочато деклараційну кампанію – 2018

Буська ОДПІ повідомляє, що з 1 січня 2018 року стартувала кампанія декларування доходів громадян, отриманих у минулому році. В ході її проведення – з 1 січня по 30 квітня - громадяни зобов’язані виконати свій конституційний обов’язок, задекларувавши доходи, які не були оподатковані у минулому році.

За вибором платника податків декларації подаються за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв’язку.

Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше, ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання.

Для подання податкової декларації в електронній формі платнику податків потрібно отримати електронний цифровий підпис, який безкоштовно видається Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС України (АЦСК ІДД ДФС). Відокремлені пункти реєстрації користувачів АЦСК ІДД ДФС у Львівській області знаходяться за адресами: 1) м. Львів, вул. Стрийська, буд. 35, каб. 136, тел.: (032) 297-39-85; 2) м. Дрогобич, вул. Шевченка, буд. 9, каб. 102, тел.: (032) 441-02-40. Перелік документів, необхідних для отримання посилених сертифікатів ключів, наведено в розділі «Підготовка документів та реєстрація», розміщеного на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД acskidd.gov.ua/головна/«Реєстрація користувачів».

У разі необхідності платники можуть отримати безоплатні консультації і допомогу в заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи в Центрах обслуговування Буської ОДПІ.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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