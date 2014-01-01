Платники податків мають право оскаржити рішення контролюючих органів
Буська ОДПІ нагадує, що платник податку може оскаржити рішення, прийняті контролюючим органом в адміністративному або судовому порядку.
Зокрема, відповідно до статті 56 Податкового кодексу України, якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених Кодексом, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення. Такі скарги на рішення контролюючих органів подаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
При цьому, скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
Платник податків одночасно з поданням такої скарги зобов'язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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