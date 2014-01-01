До уваги платників !
Буська ОДПІнагадує про графік проведення семінарів для платників податків, які перебувають на обліку в Буській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області:
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Назва органу ДФС (відділення ОДПІ)
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Цільова аудиторія
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День місяця, в який проводиться семінар
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Місце та час проведення
семінару
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Буська ОДПІ (головний офіс, Бродівське відділення)
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платники податків – юридичні особи, фізичні особи-підприємці
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перша п`ятниця місяця
початок семінару – 11 год. 00 хв.
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м. Буськ, пл. 900 річчя Буська,
актовий зал
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Буська ОДПІ (Золочівське, Перемишлянське відділення)
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платники податків – юридичні особи, фізичні особи-підприємці
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третя п`ятниця місяця ,
початок семінару – 11 год. 00 хв.
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м. Золочів, вул. Лермонтова,1 ,
актовий зал
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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