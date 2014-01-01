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До уваги платників !

nus.in.ua, 8 грудня 2017, 14:41
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До уваги платників !

Буська ОДПІнагадує про графік проведення семінарів для платників податків, які перебувають на обліку в Буській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області:

 

Назва органу ДФС (відділення ОДПІ)

Цільова аудиторія

День місяця, в який проводиться семінар

Місце та час проведення

семінару

Буська ОДПІ (головний офіс, Бродівське відділення)

платники податків – юридичні особи, фізичні особи-підприємці

перша п`ятниця місяця

початок семінару – 11 год. 00 хв.

м. Буськ, пл. 900 річчя Буська,

актовий зал

Буська ОДПІ (Золочівське, Перемишлянське відділення)

платники податків – юридичні особи, фізичні особи-підприємці

третя п`ятниця місяця ,

початок семінару – 11 год. 00 хв.

м. Золочів, вул. Лермонтова,1 ,

актовий зал

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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