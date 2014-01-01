До уваги платників!

nus.in.ua, 17 серпня 2017, 16:40

Буська ОДПІ повідомляє про графік проведення семінарів для платників податків, які перебувають на обліку в Буській ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області:

Назва органу ДФС (відділення ОДПІ) Цільова аудиторія День місяця, в який проводиться семінар Місце та час проведення семінару Буська ОДПІ (головний офіс, Бродівське відділення) платники податків – юридичні особи, фізичні особи-підприємці перша п`ятниця місяця початок семінару – 11 год. 00 хв. м. Буськ, пл. 900 річчя Буська, актовий зал Буська ОДПІ (Золочівське, Перемишлянське відділення) платники податків – юридичні особи, фізичні особи-підприємці третя п`ятниця місяця , початок семінару – 11 год. 00 хв. м. Золочів, вул. Лермонтова,1 , актовий зал

Cектор організації роботи Буської ОДПІ