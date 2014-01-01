Телефонуйте на «гарячу лінію»
Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія»:
12 грудня 2017 року з 11.00 до 12.00 год. – з питань вирахування та сплати ПДФО, військового збору відповідатиме ГДІ сектору організації роботи Буської ОДПІ Костецька С.З. Телефон «гарячої лінії» (03-265) 7-10-34;
22 грудня 2017 року з 11.00 до 12.00 год. – з питань електронного адміністрування ПДВ відповідатиме ГДРІ відділу адміністрування та контролю за відшкодуванням ПДВ, камеральних перевірок податкової звітності платників території обслуговування Буської ОДПІ Лісовська О.Б. Телефон «гарячої лінії» (03-263) 2-14-20.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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