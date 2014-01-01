Телефонуйте на «гарячу лінію»

nus.in.ua, 7 серпня 2017, 17:02

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія»:

- 10 серпня 2017 року з 11.00 до 12.00 год. з питань надання адміністративних послуг відповідатиме ГДІ Золочівського відділення Буської ОДПІ Лазорчик І.Т. Телефон «гарячої лінії» (265) 7-10-34 .

- 18 cерпня 2017 року з 11.00 до 12.00 год. - на тему: «Актуальні питання сплати ПДФО, військового збору, єдиного внеску» відповідатиме ГДРІ відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування Буської ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області Кисіль Г.М. Телефон «гарячої лінії» (03-263) 2-14-20.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ