Телефонуйте на «гарячу лінію»

nus.in.ua, 5 вересня 2017, 15:51

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія»:

08 вересня 2017 року з 11.00 до 12.00 год. - з питань застосування податкового законодавства відповідатиме начальник Золочівського відділення Буської ОДПІ Денис Р.З. Телефон «гарячої лінії» (265) 4-33-79 ;

12 вересня 2017 року з 11.00 до 12.00 год. - щодо порядку нарахування та сплати єдиного внеску відповідатиме ГДРІ відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування Буської ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області Кисіль Г.М. Телефон «гарячої лінії» (03-263) 2-14-20.