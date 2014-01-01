Телефонуйте на «гарячу лінію»
Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія»:
08 вересня 2017 року з 11.00 до 12.00 год. - з питань застосування податкового законодавства відповідатиме начальник Золочівського відділення Буської ОДПІ Денис Р.З. Телефон «гарячої лінії» (265) 4-33-79 ;
12 вересня 2017 року з 11.00 до 12.00 год. - щодо порядку нарахування та сплати єдиного внеску відповідатиме ГДРІ відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб та єдиного внеску території обслуговування Буської ОДПІ управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області Кисіль Г.М. Телефон «гарячої лінії» (03-263) 2-14-20.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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