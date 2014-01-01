За яких умов платник єдиного податку має право на відпустку?
Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (п. 295.5 ст.295 Податкового кодексу України).
Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі (пп. 298.3.2 п. 298.3 ст.298 ПКУ).
Окремого терміну подачі заяви про період щорічної відпустки і терміну втрати працездатності нормами чинного законодавства не передбачено, щоб уникнути порушення термінів сплати єдиного податку, подавати заяву на щорічну відпустку слід до її початку, а заяву про термін втрати працездатності (з обов’язковим доданням копії листка (листків) непрацездатності) – відразу після закінчення лікарняного.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
Читайте також
Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.
Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.