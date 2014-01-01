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За яких умов платник єдиного податку має право на відпустку?

nus.in.ua, 23 листопада 2017, 15:26
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За яких умов платник єдиного податку має право на відпустку?

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (п. 295.5 ст.295 Податкового кодексу України).

Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим доданням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі (пп. 298.3.2 п. 298.3 ст.298 ПКУ).

Окремого терміну подачі заяви про період щорічної відпустки і терміну втрати працездатності нормами чинного законодавства не передбачено, щоб уникнути порушення термінів сплати єдиного податку, подавати заяву на щорічну відпустку слід до її початку, а заяву про термін втрати працездатності (з обов’язковим доданням копії листка (листків) непрацездатності) – відразу після закінчення лікарняного.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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