Відпустка або лікарняний у приватного підприємця
Буська ОДПІ нагадує, що підприємці, які знаходяться на єдиному податку першої і другої групи та не використовують працю найманих працівників, протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів звільняються від сплати єдиного податку (п.295.5 ст.295 Податкового кодексу України).
Для того щоб уникнути порушення терміну щодо сплати авансових платежів, які здійснюються не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця, рекомендується заяву щодо періоду щорічної відпустки подавати до територіального органу ДФС до початку відпустки.
А заяву щодо терміну втрати працездатності, з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності, доцільно подавати одразу після закінчення лікарняного.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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