Проведено лекції на податкову тематику

nus.in.ua, 25 вересня 2017, 17:57

Протягом вересня цього року фахівці Буської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області провели лекції на податкову тематику у школах Золочівщини та м. Перемишлян. Учні 10-х класів мали змогу разом з податківцями поринути в історію виникнення податків, становлення податкової системи. Школярам розповіли про передумови встановлення основних видів податкових платежів, про основні елементи податків, а також загальні умови та етапи їх обчислення. Податківці звернули увагуслухачів, що несплата податків, або ухилення від їх сплати є злочином проти держави. Багато громадян України не знають своїх прав та обов’язків, як платників податків, тому порушують законодавство, а як відомо, незнання законів не звільняє від відповідальності за їх невиконання. Оскільки в майбутньому школярі можуть поповнити ряди платників податків, тому отримати ці знання є життєво необхідним.

Також дітям розповіли про наявні електронні сервіси ДФС, що розміщені на офіційному веб–сайті відомства.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ