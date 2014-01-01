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Чи обов’язково підприємцю, який працює на загальній системі вести податковий облік?

nus.in.ua, 22 вересня 2017, 12:13
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Чи обов’язково підприємцю, який працює на загальній системі вести податковий облік?

Обов’язки платника податків установлено ст. 16 Податкового кодексу, підпунктами 16.1.2 та 16.1.12 п. 16.1 якої визначено, що платник податків зобов’язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, а також забезпечувати збереження документів, пов’язаних з виконанням податкового обов'язку, протягом строків, установлених Кодексом.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, визначено ст. 177 Кодексу.

Відповідно до п. 177.10 цієї статті фізичні особи — підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтвердні документи щодо походження товару.

Форму Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі — Книга обліку доходів і витрат), та Порядок її ведення затверджено наказом № 481.

Отже, відповідно до вимог Податкового кодексу фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування з метою обчислення оподатковуваного доходу зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат у порядку, встановленому наказом № 481.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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