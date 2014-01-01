Чи обов’язково підприємцю, який працює на загальній системі вести податковий облік?

nus.in.ua, 22 вересня 2017, 12:13

Обов’язки платника податків установлено ст. 16 Податкового кодексу, підпунктами 16.1.2 та 16.1.12 п. 16.1 якої визначено, що платник податків зобов’язаний вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів, а також забезпечувати збереження документів, пов’язаних з виконанням податкового обов'язку, протягом строків, установлених Кодексом.

Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою — підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, визначено ст. 177 Кодексу.

Відповідно до п. 177.10 цієї статті фізичні особи — підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтвердні документи щодо походження товару.

Форму Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи — підприємці, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність (далі — Книга обліку доходів і витрат), та Порядок її ведення затверджено наказом № 481.

Отже, відповідно до вимог Податкового кодексу фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування з метою обчислення оподатковуваного доходу зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат у порядку, встановленому наказом № 481.