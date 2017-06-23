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З 11 серпня нова форма Книги обліку доходів і витрат

nus.in.ua, 15 серпня 2017, 10:40
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З 11 серпня нова форма Книги обліку доходів і витрат

Наказом Мінфіну України від 23.06.2017 N591 затверджено форму Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного оподатковуваного доходу.

Вести таку книгу повинні фізичні особи-платники податку, які зобов’язані:

- подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань)

або

мають право на таке подання з ціллю повернення зайво сплачених податків, в тому числі при застосуванні права на податкову знижку.

 

В порівнянні зі старою формою Книги, затвердженою наказом Міндоходів від 11.12.2013 №794, оновлена форма Книги передбачає ведення обліку не тільки доходів, які включаються в загальний річний оподатковуваний дохід, але і тих, які в оподатковуваний дохід не включаються.

Крім цього, зокрема:

-з Книги вилучені графи для обліку іноземних доходів;

-окремо виділені 5 граф для ведення обліку витрат, пов’язаних з правом на податкову знижку, і за операціями з інвестиційними активами (зазначені реквізити документа, які підтверджують понесені витрати);

-в оновленій Книзі будуть зазначатися назви отриманого доходу і понесених витрат.

 

Книга обліку та реєстр документів (за наявності) знаходяться у платників податків та повинні надаватись контролюючим органам на їх вимогу.

Наказ набрав чинності з дня його офіційного опублікування (11.08. 2017).

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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