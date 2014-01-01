Продаж нерухомості: коли є об’єкт оподаткування, а коли - ні

nus.in.ua, 22 вересня 2017, 12:11

Згідно з п. 172.1 ст. 172 Податкового кодексу України дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Відповідно до п. 172.2 ст. 172 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 %, визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу.

Отже, якщо протягом звітного податкового року фізична особа здійснює продаж зазначеного об’єкта житлової нерухомості і такий об’єкт перебуває у власності фізичної особи понад три роки, то дохід від його продажу не оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ