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Обмін нерухомості: що є базою нарахування ПДФО

nus.in.ua, 23 тра 2017, 15:59
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Обмін нерухомості: що є базою нарахування ПДФО

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна регулюється ст. 172 ПКУ, згідно з п. 172.1 якої дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовано такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розміщені на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

При обміні платниками податків – фізичними особами одного об’єкту нерухомого майна (квартири), на інший об’єкт (квартиру), який має більшу оціночну вартість, без отримання грошової компенсації не оподатковується дохід одержаний кожним платником у вигляді вартості об’єкту обміну за умов, що це перший обмін протягом звітного податкового року і відчужуваний об’єкт перебуває у власності платника понад три роки, за винятком отриманого майна у спадщину.

Якщо платниками податку згадані умови не дотримані, базою оподаткування кожного об’єкту обміну є вартість відчужуваної квартири, визначеної у договорі, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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