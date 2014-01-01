Запрошуємо платників на семінар у Київ!
Відповідно до Орієнтовного графіка проведення регіональних та галузевих семінарів, що проводяться державним підприємством «Сервісно-видавничий центр» для платників податків, зборів, платежів за участі фахівців Державної фіскальної служби України на 2016 рік, та з метою роз’яснення суб’єктам господарювання основних аспектів практичного застосування норм податкового законодавства 23 грудня 2016 року у м. Києві відбудеться семінар для платників податків на тему «Оподаткування 2016: підсумки податкового року» за участю Голови ДФС України Романа Насірова.
Додаткова інформація за посиланням: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100003497-zaproshuyemo-na-seminar-podatkova-zvitnist-zakrivayemo-rik-bez-pomilok
Cектор організації роботи БуськоїОДПІ
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