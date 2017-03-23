Кому без печатки все ж таки не обійтись

nus.in.ua, 8 вересня 2017, 12:48

З 19 липня п.р. набрав чинності Закон України від 23.03.2017 № 1982 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами — підприємцями», яким внесено зміни, зокрема, до Господарського кодексу України.

Змінами передбачено, що суб'єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Відбиток печатки не може бути обов'язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб'єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб'єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи — підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не має права вимагати нотаріального засвідчення правильності копії документа у разі, якщо така встановлена законом.

Водночас бюджетні установи, які не є органами виконавчої влади, але утримуються за рахунок бюджетних коштів та створені такими органами, наприклад, дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади, заклади охорони здоров'я та інші, мають дотримуватися вимог бюджетного законодавства та проставляти печатки на документах, які надаються органам Державної казначейської служби України.

Щодо підтвердних документів, які надаються органам Казначейства разом з Реєстром бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів/Реєстром фінансових зобов'язань, то слід зазначити, що згідно із законодавством проставляння відбитка печатки виконавців робіт, які відповідно до укладених договорів виконують для бюджетної установи або одержувача відповідні роботи (надають послуги, поставляють товари), на оригіналах підтвердних документів або їх копіях не є обов'язковим.

Відповідні роз’яснення надані у листі Держказначейства України від 08.08.2017 №16-10/760.