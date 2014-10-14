До уваги посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування!

nus.in.ua, 13 січня 2017, 13:32

Відповідно до Закону України від 14.10.2014 №1700-VII «Про запобігання корупції» починаючи з січня 2017 року особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня поточного року подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Для подання декларації за минулий рік суб’єкт декларування має використовувати особистий ключ електронного цифрового підпису (ЕЦП), отриманий для виконання своїх службових обов’язків. Разом з цим, особи, які припинили діяльність пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування протягом звітного року, отримують послуги ЕЦП як фізичні особи, а не як посадові особи органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації державної форми власності.

Таким чином, для безперешкодного та комфортного отримання послуг ЕЦП просимо не відкладати візит до представництв Акредитованого центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДФС на кінець звітного періоду.

Додатково повідомляємо, що для початку заповнення вказаної декларації необхідно перейти на веб-портал НАЗК (https://portal.nazk.gov.ua/login) та авторизуватись за допомогою особистого ключа ЕЦП (файл Key-6.dat) та ввести актуальну адресу електронної поштової скриньки (бажано використовувати поштові скриньки доменних зон «ua», «net» або «com»). Детальну інформацію щодо порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування можна переглянути на веб-сайті НАЗК https://nazk.gov.ua.

Довідка щодо заповнення декларацій: (044) 200-08-29, (044) 200-06-88. Технічна допомога: support@nazk.gov.ua.