6 вересня
Реєстрація Вхід
Авторизація
 

Новий сервіс для платників та фінансових установ в Електронному кабінеті ДФС

nus.in.ua, 5 вересня 2017, 15:55
0
0
Роздрукувати
Новий сервіс для платників та фінансових установ в Електронному кабінеті ДФС

ДФС створено програмний інтерфейс (API) та клієнтське програмне забезпечення для використання у зовнішніх програмних продуктах банків та інших фінансових установ з метою відправки та приймання електронних повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків через Електронний кабінет (Програмний модуль).

Починаючи з 1 вересня 2017 року через взаємодію API «Електронного кабінету» та Програмного модуля забезпечується:

- завантаження файлів повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у національній та іноземній валютах, про відкриття/закриття рахунків платників податків у цінних паперах, про відкриття/закриття кореспондентських рахунків в установах банків, які формуються програмним забезпеченням фінансових установ;

- накладення на файл повідомлення електронних цифрових підписів (ЕЦП) відповідальних посадових осіб фінансових установ у встановленому порядку. Використовується ЕПЦ будь-якого Акредитованого центру сертифікації ключів.

- відправлення та приймання файлів повідомлень контролюючими органами;

- отримання квитанції про результати обробки переданого файлу (квитанції про одержання файла повідомлень (перша квитанція), про прийняття до оброблення файла повідомлень (друга квитанція)).

Програмний модуль та Інструкція з його використання розміщенні на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність»/Програмний модуль для формування та направлення повідомлень про відкриття/закриття рахунків.

 

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Читайте також

Розширено Перелік розрахункових операцій, які не підпадають під оподаткуван ...

Розширено Перелік розрахункових операцій, які не підпадають під оподаткуван ...0

Про нові технологічні сертифікати шлюзу приймання звітності ДФС

Про нові технологічні сертифікати шлюзу приймання звітності ДФС50

Зміни до Податкового кодексу щодо спрощення умов ведення бізнесу

Зміни до Податкового кодексу щодо спрощення умов ведення бізнесу145

0 Коментарів
Увійдіть, щоб залишити коментар.

Залишаючи коментар, будь ласка, пам'ятайте, що зміст і тон Вашого повідомлення можуть зачіпати почуття реальних людей, що безпосередньо чи опосередковано мають відношення до даної новини. Виявляйте також повагу та толерантність до своїх співрозмовників навіть у тому випадку, якщо Ви не поділяєте їхню думку. Ваша поведінка за умов свободи висловлювань та анонімності, наданих інтернетом, змінює не тільки віртуальний, але й реальний світ.

Користувачі, які порушують ці правила грубо або систематично, будуть заблоковані.

Ваше Ім'я:
Ваш E-Mail:
Код:
          Увімкніть цю картинку для відображення коду безпеки
оновити, якщо не видно код
Введіть код:

ПОПУЛЯРНІ

Читані Коментовані Соціальні

Ми в соцмережах

ОПИТУВАННЯ

Як ви зберігаєте свої заощадження?
у доларах
у гривні
в євро
в іншій валюті
в різних валютах
у золоті
у цінних паперах
вкладаю у дорогі речі і нерухомість
мені немає чого відкладати, звожу кінці з кінцями

 
Реклама
Наша Українська Справа
№56
від 25 ГРУДНЯ 2014
Архів Реклама в газеті Передплати
  • © 2013-2014, «Наша Українська Справа». Всі права захищені.
  • Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на nus.in.ua.
  • При копіюванні матеріалів зі сторінки « Новини України і світу» , для інтернет - видань - обов'язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання . Посилання має бути розміщена в незалежності від повного або часткового використання матеріалів. Гіперпосилання ( для інтернет - видань) - повинна бути розміщена в підзаголовку або в першому абзаці матеріалу.