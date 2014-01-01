Про нові технологічні сертифікати шлюзу приймання звітності ДФС
Акредитованим центром сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України сформовано нові технологічні сертифікати шлюзу приймання та обробки електронної звітності ДФС, які необхідно використовувати з 15 листопада 2016 року при поданні електронних звітів до ДФС.
Завантажити технологічні сертифікати можна у розділі «Сертифікати АЦСК».
Підписання повідомлень ДФС (квитанцій, інформаційних розсилок, тощо) здійснюється окремим сертифікатом, призначеним для накладання електронного цифрового підпису: SFS_1.cer
Зашифрування повідомлень на ДФС (звітність, договори, тощо) здійснюється окремим сертифікатом, призначеним для шифрування: SFS_2.cer
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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