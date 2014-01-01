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Розширено Перелік розрахункових операцій, які не підпадають під оподаткування

nus.in.ua, 5 вересня 2017, 15:50
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Розширено Перелік розрахункових операцій, які не підпадають під оподаткування

Буська ОДПІ інформує платників про затвердження Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до пп.196.1.5 Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування ПДВ. Вказаний Перелік затверджений постановою Правління Нацбанку України від 01.08.2017р. та набрав чинності з 4 серпня поточного року.

Тобто, починаючи з 4 серпня поточного року не є об’єктом оподаткування наступні операції з розрахунково – касового обслуговування:

- відкриття/закриття рахунків клієнтів банків (фізичних і юридичних осіб) у національній та іноземній валютах;

- документальне оформлення чи підтвердження розрахунків клієнтів;

- проведення розрахунків клієнтів;

- операції, що забезпечують виконання розрахунків або є їх складовою частиною;

- операції з касового обслуговування клієнтів;

- операції зі спеціальними платіжними засобами;

- операції з векселями;

- операції з електронними грошима.

 

Постанова Правління Національного банку України від 15.11.2011р. № 400 "Про затвердження Переліку типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування" втратила чинність.

 

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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