Розширено Перелік розрахункових операцій, які не підпадають під оподаткування
Буська ОДПІ інформує платників про затвердження Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до пп.196.1.5 Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування ПДВ. Вказаний Перелік затверджений постановою Правління Нацбанку України від 01.08.2017р. та набрав чинності з 4 серпня поточного року.
Тобто, починаючи з 4 серпня поточного року не є об’єктом оподаткування наступні операції з розрахунково – касового обслуговування:
- відкриття/закриття рахунків клієнтів банків (фізичних і юридичних осіб) у національній та іноземній валютах;
- документальне оформлення чи підтвердження розрахунків клієнтів;
- проведення розрахунків клієнтів;
- операції, що забезпечують виконання розрахунків або є їх складовою частиною;
- операції з касового обслуговування клієнтів;
- операції зі спеціальними платіжними засобами;
- операції з векселями;
- операції з електронними грошима.
Постанова Правління Національного банку України від 15.11.2011р. № 400 "Про затвердження Переліку типових операцій з розрахунково-касового обслуговування, які відповідно до підпункту 196.1.5 пункту 196.1 статті 196 розділу V Податкового кодексу України не є об'єктом оподаткування" втратила чинність.
Cектор організації роботи Буської ОДПІ
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