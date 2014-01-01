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До уваги платників податків!

nus.in.ua, 2 червня 2017, 18:17
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До уваги платників податків!

Буська ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області повідомляє про проведення семінарів - практикумів на тему: «Актуальні питання оподаткування фізичних осіб – підприємців »: - 08 червня 2017 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Перемишлянського відділення Буської ОДПІ (м. Перемишляни, вул. Галицька, 26а, актовий зал). - 09 червня 2017 року з 11 год. до 12 год. в приміщенні Золочівського відділення Буської ОДПІ ( вул. Лермонтова,1 громадська приймальня ). Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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