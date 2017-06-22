Держпраці вестиме облік інспекційних відвідувань роботодавців

nus.in.ua, 11 серпня 2017, 16:04

Наказом Державної служби України з питань праці від 22.06.2017 № 76 затверджено Порядок повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця.

Порядком визначено процедуру повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця.

Так, реєстрація здійснюється шляхом внесення Держпраці або її територіальним органом відомостей про інспектора праці та об’єкт відвідування до Реєстру інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця.

Після внесення відповідної інформації відвідуванню присвоюється номер, що складається з індексу області та порядкового номеру.

Перед присвоєнням номеру інспектору праці, що реєструє відвідування, повідомляють про всі проведені відвідування такого роботодавця протягом року.

У разі якщо протягом останніх 6 календарних місяців такого роботодавця вже відвідував інспектор праці, керівник територіального органу Держпраці вивчає питання про доцільність проведення ще одного відвідування.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ