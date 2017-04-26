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Перевірки за додержанням законодавства про працю здійснюватимуться по-новому

nus.in.ua, 18 тра 2017, 15:09
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Перевірки за додержанням законодавства про працю здійснюватимуться по-новому

Буська ОДПІ повідомляє, що з 16 травня набирала чинності постанова КМ України від 26.04.2017 № 295, якою затверджено:

- Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, яким визначено процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юрособами) та фізособами, які використовують найману працю;

 

- Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю, яким визначено основні завдання та процедуру здійснення Держпраці та її територіальними органами державного нагляду за додержанням законодавства про працю.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ

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